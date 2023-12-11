Евменов: ВМФ России получит десять фрегатов проекта 22350 с «Цирконами»

Военно-морской флот (ВМФ) России получит серию из десяти фрегатов проекта 22350, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом со ссылкой на главкома флота, адмирала Николая Евменова сообщает ТАСС.

«Следующие [фрегаты в] серии быстрее мы наращиваем, когда будет уже десять, тогда можно будет говорить, что опыт такой [наработан]. Будем продолжать дежурство», — сказал главком.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства сообщил, что к концу 2023 года число носителей высокоточного оружия в ВМФ России превысит 40 единиц.

Проходящий госиспытания «Адмирал Головко» является третьим фрегатом проекта 22350. Корабли проекта получают универсальные установки 3С14 под ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон».