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20:05, 21 ноября 2023Наука и техника

Названо число носителей высокоточного оружия в ВМФ России

Шойгу: число носителей высокоточного оружия в ВМФ РФ превысит 40 к концу года

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

К концу 2023 года число носителей высокоточного оружия в Военно-морском флоте России (ВМФ РФ) превысит 40 единиц. Количество кораблей назвал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«В настоящее время проходит государственные испытания фрегат "Адмирал Головко", планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц», — сказал он.

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«Адмирал Головко» стал третьим фрегатом проекта 22350. Корабли этого проекта получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, позволяющий хранить и запускать ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

В сентябре генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов сообщил, что фрегат «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в 2023 году. Он отметил, что подготовка корабля была связана со множеством сложных вопросов, которые решаются.

В июне командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев рассказал, что испытания фрегата «Адмирал Головко» проходят в плановом режиме, корабль примут в состав флота в 2023 году.

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