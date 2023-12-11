Якубович: половина зрителей вышла из зала во время выступления МИСИ на КВН

Советский и российский телеведущий, актер Леонид Якубович рассказал о связанном с КВН курьезном случае, когда половина зрителей вышла из зала во время выступления его команды. Подробности он раскрыл в шоу «Кстати», доступном во «ВКонтакте».

Якубович вспомнил, как вместе со сборной КВН от МИСИ приехал выступать в Кишинев. Тогда ведущий телеигры Александр Масляков вышел объявлять о начале выступления, но его прервала одна женщина из зала.

«Вдруг какая-то женщина говорит: "Одну минуточку, стоп все". Все обалдели. Она вышла и говорит: "Друзья моя, Молдавия известна своим гостеприимством. Как-то нехорошо получается. Весь зал болеет за Кишинев. Давайте сделаем так, левая половина зала болеет за Кишинев, а правая — за МИСИ"», — описал телеведущий ситуацию. В итоге, по его словам, правая половина зала встала и вышла из зала.

Ведущий отметил, что ушедшие зрители вернулись в зал спустя 25 минут выступления с вином. «Каждый держал в руках, справа и слева, по две канистры с вином 20-литровые», — пояснил он. Якубович добавил, что не помнит, чем закончилась игра. «Они орали и болели, и выпивали бесконечно», — заключил он.

Ранее Якубович признался, что иногда испытывает сожаление из-за длительной работы в шоу «Поле чудес», так как считает, что мог реализовать себя и в других проектах.

Леонид Якубович стал ведущим «Поля чудес» в 1991 году, сменив на этой должности Владислава Листьева. Впоследствии он признавался, что хотел покинуть проект в начале работы над ним. Помимо того, ведущий заявлял, что не смотрел ни одного выпуска «Поля чудес».