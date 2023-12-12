60-летняя Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя знаменитость поделилась в сторис видео, на котором запечатлела себя в бассейне. Так, на размещенных кадрах она предстала перед фанатами в слитном купальнике голубого цвета, оформленном глубоким декольте. Кроме того, на ней присутствуют золотые цепи с кулонами и серьги. Также можно заметить, что на лице артистки отсутствует макияж.

«Фактически трудовые резервы вас приветствуют. На гастролях в городах, где есть бассейн, я стараюсь посещать, чтобы разгрузить спину, ноги», — рассказала звезда своим подписчикам.

В ноябре сообщалось, что Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ». «Предупреждаю, интервью без грима. Людям, привыкшим к фотошопу, просьба не смотреть», — с иронией высказалась исполнительница.