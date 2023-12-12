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16:42, 12 декабря 2023Силовые структуры

Адвокат попросил суд отпустить блогера Шабутдинова под залог 50 миллионов рублей

Шабутдинов предложил суду залог 50 млн рублей за освобождение из-под стражи

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Адвокат Аяза Шабутдинова и сам блогер попросили суд отпустить его из-под стражи под залог 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты также заявила, что в Москве на Саввинской набережной специально снята квартира на тот случай, если суд решит изменить меру пресечения Шабутдинову на домашний арест. Ранее следователь отмечал, что блогер не имеет постоянного места жительства в Москве.

8 декабря сообщалось, что в суд поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста Шабутдинову.

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      Илона Палей
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