Адвокат попросил суд отпустить блогера Шабутдинова под залог 50 миллионов рублей

Шабутдинов предложил суду залог 50 млн рублей за освобождение из-под стражи

Адвокат Аяза Шабутдинова и сам блогер попросили суд отпустить его из-под стражи под залог 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сторона защиты также заявила, что в Москве на Саввинской набережной специально снята квартира на тот случай, если суд решит изменить меру пресечения Шабутдинову на домашний арест. Ранее следователь отмечал, что блогер не имеет постоянного места жительства в Москве.

8 декабря сообщалось, что в суд поступило ходатайство со стороны следствия о продлении ареста Шабутдинову.