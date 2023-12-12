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09:42, 12 декабря 2023Бывший СССР

Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных президентских выборах Азербайджана

Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом на пост президента

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева выдвинули кандидатом на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщил руководитель центрального аппарата правящей партии «Новый Азербайджан» Таир Будагов, его слова передает РИА Новости.

Он также рассказал, что правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с грядущими выборами и в ближайшие дни объявит время будущего заседания.

О проведении внеочередных президентских выборов стало известно в начале декабря 2023 года. Провести их планируется 7 февраля 2024 года, соответствующий указ подписал президент республики.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в Евросоюз. Он отметил, что не видит в этом смысла, так как Азербайджан уже нашел оптимальные форматы сотрудничества.

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      Александр Курбатов
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