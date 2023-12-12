Объяснено возникновение перемычки в центре Млечного Пути

arXiv: перемычка в Млечном Пути возникла из-за слияния с карликовой галактикой

Ученые Ливерпульского университета имени Джона Мурса и Даремского университета в Великобритании объяснили возникновение перемычки в центре Млечного Пути, которая могла сформироваться в результате слияния с карликовой галактикой Гайя Колбаса/Энцелад (GES) около 8-11 миллиардов лет назад. Предварительные результаты исследования доступны на сервере препринтов arXiv.

Перемычка или бар представляет собой плотную структуру из ярких звезд вблизи центра спиральных галактик, при этом ветви выходят не прямо из ядра, а с концов бара. Около двух третей спиральных галактик имеют перемычку, а астрономы полагали, что это зависит от того, как волны плотности группируют звезды в галактике.

Астрофизики провели компьютерное моделирование, основываясь на времени формирования бара, которое произошло примерно в то же время, что и последнее крупное слияние Млечного Пути с другой галактикой. Оказалось, что без столкновения с галактикой Гайя Колбаса/Энцелад формирование перемычки могло бы задержаться на 2 миллиарда лет.

При слиянии c GES в диске Млечного Пути возникли приливные силы, притоки газа и вспышки звездообразования. В результате галактикой были приобретены около 50 миллиардов солнечных масс и как минимум восемь шаровых скоплений, что также привело к расширению самого диска.