Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 12 декабря 2023Мир

Болгария отменит налог на российский газ для присоединения к Шенгенской зоне

Bloomberg: Болгария отменит налог на российский газ, чтобы войти в зону Шенгена
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Правящая коалиция Болгарии отменит спорный налог на транзит российского газа через территорию страны для улучшения связей со странами Европейского союза (ЕС) и присоединения к Шенгенской зоне безвизового въезда. Об этом заявили два бывших премьер-министра страны, а ныне лидеры крупнейших партий «ГЕРБ» и «Продолжаем перемены» (ПП) Бойко Борисов и Кирилл Петков, сообщает Bloomberg.

В октябре болгарское правительство ввело налог с целью сократить прибыль российского ПАО «Газпром». Данное решение вызвало опасения по поводу возможного роста цен и перебоев с поставками газа по всей Юго-Восточной Европе. Поэтому Болгария намерена внести поправки в законодательство, чтобы отменить налог до тех пор, пока не найдет общеевропейский подход к его внедрению.

Отмечается, что Борисов и Петков выступили перед министрами внутренних дел стран Центральной и Восточной Европы в Словении, где заявили, что Болгария не должна упустить шанс войти в зону Шенгена из-за налога. «Добрососедские отношения, которые всегда были одной из наших главных прерогатив, останутся таковыми», — констатировали они.

Ранее Болгария была признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза. Согласно исследованию, самыми счастливыми жителями ЕС являются австрийцы.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      В России высказались об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

      Сотням россиян более 13 часов пришлось ждать в аэропорту вылета на Пхукет

      На Украине задумались о запуске станка для печати денег

      Российские аэропорты защитят от атак беспилотников

      Сроки поставок импортных автозапчастей в Россию выросли до полутора лет

      МИД России обвинил Красный Крест в бездействии по преступлениям ВСУ

      SpaceX перенесла запуск мини-шаттла Космических сил США

      Глава ФСБ заявил о беспрецедентной кампании по расшатыванию ситуации в России

      НАК раскрыл количество предотвращенных терактов в России за 2023 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости