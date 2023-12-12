Болгария отменит налог на российский газ для присоединения к Шенгенской зоне

Bloomberg: Болгария отменит налог на российский газ, чтобы войти в зону Шенгена

Правящая коалиция Болгарии отменит спорный налог на транзит российского газа через территорию страны для улучшения связей со странами Европейского союза (ЕС) и присоединения к Шенгенской зоне безвизового въезда. Об этом заявили два бывших премьер-министра страны, а ныне лидеры крупнейших партий «ГЕРБ» и «Продолжаем перемены» (ПП) Бойко Борисов и Кирилл Петков, сообщает Bloomberg.

В октябре болгарское правительство ввело налог с целью сократить прибыль российского ПАО «Газпром». Данное решение вызвало опасения по поводу возможного роста цен и перебоев с поставками газа по всей Юго-Восточной Европе. Поэтому Болгария намерена внести поправки в законодательство, чтобы отменить налог до тех пор, пока не найдет общеевропейский подход к его внедрению.

Отмечается, что Борисов и Петков выступили перед министрами внутренних дел стран Центральной и Восточной Европы в Словении, где заявили, что Болгария не должна упустить шанс войти в зону Шенгена из-за налога. «Добрососедские отношения, которые всегда были одной из наших главных прерогатив, останутся таковыми», — констатировали они.

Ранее Болгария была признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза. Согласно исследованию, самыми счастливыми жителями ЕС являются австрийцы.