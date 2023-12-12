Бритни Спирс снялась топлес в кровати

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась топлес в новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя певица разместила откровенный ролик, в котором она лежит в кровати. При этом звезда примерила ярко-розовые кружевные трусы и отказалась от бюстгальтера, прикрыв обнаженную грудь белой простыней.

Помимо этого, знаменитость дополнила свой образ длинными кожаными сапогами черного цвета и распустила длинные светлые волосы, нанеся макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре Бритни Спирс попыталась избавиться от нижнего белья на камеру. На протяжении всего ролика знаменитость немного приспускала трусы с бедер и поглаживала себя.