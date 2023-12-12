Бывшего мэра Макеевки Голощапова заподозрили в мародерстве на 518 млн рублей

Бывшего мэра Макеевки Сергея Голощапова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в Донбассе.

По данным канала, его заподозрили в мародерстве на заводе «АзовЭлектроСталь». Экс-глава вместе с коллегами вывозил из цехов металлолом и продавал. Ущерб составил 518 миллионов рублей. Силовики также задержали директора «Донецкой промышленной компании» Алексея Петрусенко. Они подозревают, что предприниматель мог помогать бывшему мэру. Материалы дела уже передали в следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Донецкой народной Республике.

Отмечается, что Голощапова уже судили на Украине за хищения, когда он был директором по производству в компании. А в декабре 2021 года против чиновника возбудили дело за взятки.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.