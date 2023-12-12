Обнаженные официантки снялись для благотворительного календаря

В Великобритании кафе выпустило благотворительный календарь с фотографиями своих обнаженных сотрудниц. Об этом сообщает издание Daily Star.

В съемках принимали участие восемь женщин возрастом от 19 до 53 лет. Чтобы соблюсти приличия, на фотографиях они прикрываются фартуками, чашками и другими подручными предметами.

По словам хозяйки заведения Анны Уэллингс, первоначально они собирались сняться без одежды просто так и лишь затем решили направить выручку на благое дело. «Девушек не пришлось долго уговаривать», — говорит она.

Календари продаются по 14,5 фунта стерлингов (около 1700 рублей). Собранные деньги будут переданы организации, которая помогает женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Ранее сообщалось, что жительницы Великобритании, победившие рак молочной железы, разделись для благотворительного календаря. Все вырученные за продажу календарей деньги они планируют пожертвовать онкологическому центру.