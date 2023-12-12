Чеботина заявила о заказной травле против нее

Чеботина заявила, что против нее организовали травлю

Российская певица Люся Чеботина заявила о том, что против нее организовали заказную травлю. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отметила, что на протяжении полугода узнает из СМИ о своей жизни новые подробности, которые противоречат реальным фактам. По мнению Чеботиной, направленный против нее хейт связан с тем, что она стала «костью в горле у кого-то».

«Идет закуп на протяжении полугода против меня. Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ. Пишется то, чего я не делала и не говорила, либо вырываются мои фразы из контекста и преподносятся совершенно под другим, негативным углом. Монтируются фейковые видео из моих высказываний, и преподносится все совершенно не так, как было на самом деле», — написала исполнительница.

Певица обратилась к хейтерам, призвав их делать добрые дела, а также выразила надежду на то, что ее поклонники не верят лжи, которая распространяется в ее адрес: «Так вот пусть те, кто занимается этой "травлей", сколько угодно закупают комментарии и статьи против меня, но по итогу мы все все равно получим то, что отдаем и излучаем!»

Ранее российский певец Филипп Киркоров ответил хейтерам.