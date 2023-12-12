Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:32, 12 декабря 2023Культура

Чеботина заявила о заказной травле против нее

Чеботина заявила, что против нее организовали травлю

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Люся Чеботина заявила о том, что против нее организовали заказную травлю. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отметила, что на протяжении полугода узнает из СМИ о своей жизни новые подробности, которые противоречат реальным фактам. По мнению Чеботиной, направленный против нее хейт связан с тем, что она стала «костью в горле у кого-то».

«Идет закуп на протяжении полугода против меня. Как-то слишком часто я стала видеть в заголовках свое имя и узнавать новые подробности о себе и о своей жизни из СМИ. Пишется то, чего я не делала и не говорила, либо вырываются мои фразы из контекста и преподносятся совершенно под другим, негативным углом. Монтируются фейковые видео из моих высказываний, и преподносится все совершенно не так, как было на самом деле», — написала исполнительница.

Певица обратилась к хейтерам, призвав их делать добрые дела, а также выразила надежду на то, что ее поклонники не верят лжи, которая распространяется в ее адрес: «Так вот пусть те, кто занимается этой "травлей", сколько угодно закупают комментарии и статьи против меня, но по итогу мы все все равно получим то, что отдаем и излучаем!»

Ранее российский певец Филипп Киркоров ответил хейтерам.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      В Госдуме захотели ввести новый прадзничный выходной

      Доллар резко подешевел

      Великобритания передаст ВСУ новую партию военной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости