Названо последствие тяжелой формы COVID-19

Journal of Applied Physiology: тяжелый COVID вызывает свертывание крови в легких

Ученые назвали одно из самых первых последствий тяжелой формы COVID-19, которая заключается в свертывании крови в капиллярных сосудах. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

Специалисты впервые описали повреждение эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и связанные с ним тромботические явления, вызванные инфекцией. Было выявлено, что влияние острого воспаления на микрососудистое кровообращение в легких, является ключевым фактором тяжелого течения COVID-19.

В ходе исследования ученые использовали трансмиссионную и сканирующую электронную микроскопию, чтобы наблюдать за воздействием вируса на эндотелиальные клетки легких, взятых у пациентов с тяжелой формой COVID-19, госпитализированных в период с марта по май 2020 года. Во всех случаях наблюдалась высокая распространенность тромботической микроангиопатии — микроскопических тромбов в мелких артериях и капиллярах.

Эндотелий покрыт слоем гликопротеинов, называемым гликокаликсом, который действует как барьер, регулирующий доступ макромолекул и клеток крови к поверхности эндотелия, а также предотвращающий свертывание крови. SARS-CoV-2 вызывает отслаивание и разрушение гликокаликса.

Научная работа предоставила окончательное доказательство, что тяжелая форма COVID-19 является тромботическим заболеванием. Вирус SARS-CoV-2 преимущественно поражает эндотелий, и когда он проникает в клетки этого слоя, то в первую очередь влияет на микрососудистое кровообращение. Сначала страдают капилляры в легких, после чего происходит образование тромбов в более крупных сосудах, которые могут достичь любого другого органа.

По словам авторов, секрет лечения тяжелых пациентов с COVID-19 заключается в поддержании у них гидратации и использовании антикоагулянтов в правильной дозе, то есть в дозе, необходимой в момент начала кислородной десатурации, то есть низкого уровня кислорода в крови.