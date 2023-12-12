Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:59, 12 декабря 2023Наука и техника

Названо последствие тяжелой формы COVID-19

Journal of Applied Physiology: тяжелый COVID вызывает свертывание крови в легких

Фото: Mario Tama / Getty Images

Ученые назвали одно из самых первых последствий тяжелой формы COVID-19, которая заключается в свертывании крови в капиллярных сосудах. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

Специалисты впервые описали повреждение эндотелия, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, и связанные с ним тромботические явления, вызванные инфекцией. Было выявлено, что влияние острого воспаления на микрососудистое кровообращение в легких, является ключевым фактором тяжелого течения COVID-19.

В ходе исследования ученые использовали трансмиссионную и сканирующую электронную микроскопию, чтобы наблюдать за воздействием вируса на эндотелиальные клетки легких, взятых у пациентов с тяжелой формой COVID-19, госпитализированных в период с марта по май 2020 года. Во всех случаях наблюдалась высокая распространенность тромботической микроангиопатии — микроскопических тромбов в мелких артериях и капиллярах.

Материалы по теме:
Дыхание смерти Что породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
Дыхание смертиЧто породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы
5 января 2021
Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
Под знаком короныУченые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его?
24 декабря 2020

Эндотелий покрыт слоем гликопротеинов, называемым гликокаликсом, который действует как барьер, регулирующий доступ макромолекул и клеток крови к поверхности эндотелия, а также предотвращающий свертывание крови. SARS-CoV-2 вызывает отслаивание и разрушение гликокаликса.

Научная работа предоставила окончательное доказательство, что тяжелая форма COVID-19 является тромботическим заболеванием. Вирус SARS-CoV-2 преимущественно поражает эндотелий, и когда он проникает в клетки этого слоя, то в первую очередь влияет на микрососудистое кровообращение. Сначала страдают капилляры в легких, после чего происходит образование тромбов в более крупных сосудах, которые могут достичь любого другого органа.

По словам авторов, секрет лечения тяжелых пациентов с COVID-19 заключается в поддержании у них гидратации и использовании антикоагулянтов в правильной дозе, то есть в дозе, необходимой в момент начала кислородной десатурации, то есть низкого уровня кислорода в крови.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      СК завершил расследование дела о гибели 84 российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Что стало известно следствию?

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Россиянин назвал страну «с хорошим коммунизмом и мороженым по пять копеек»

      Турция экстрадирует в Россию вора в законе Витю Пана

      В российской больнице замерзающим в палатах пациентам помогли советом

      Названо последствие тяжелой формы COVID-19

      Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

      В Польше полиция применила силу к протестующим на границе с Украиной

      В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

      В российской школе уволили пожаловавшуюся на холод повариху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости