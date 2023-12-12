Демократы призвали республиканцев отложить каникулы ради помощи Украине

Сенатор Шумер призвал Джонсона отложить каникулы ради помощи Украине

Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона перенести каникулы ради согласования финансовой помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако конгрессмен не уточнил, как Джонсон отнесся к подобному предложению.

Члены нижней палаты конгресса должны отправиться на рождественско-новогодние каникулы 14 декабря, они продлятся до начала января.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США для переговоров о продолжении финансовой помощи Киеву. В ходе визита он заверил законодателей в том, что проблема коррупции на Украине не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.