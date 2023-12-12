Россияне задолжали за электричество сотни миллиардов рублей

«Известия»: долги потребителей электроэнергии в России достигли 320,5 млрд руб.

Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России достигла 320,5 миллиарда рублей по итогам трех кварталов 2023 года. Письмо с такими данными направило Минэнерго в правительство, пишут «Известия».

Речь идет о долгах как отдельных россиян, так и муниципальных организаций — школ, детских садов и прочих. Из указанной суммы 216,3 миллиарда рублей приходится на просроченные платежи (которым более одного месяца) — этот показатель на 15,3 миллиарда рублей превысил значения такого же периода в 2022 году.

Оставшаяся часть суммы — это средства, не выплаченные вовремя, но по которым срок оплаты еще не прошел. Так, абонент мог оплатить половину счета, а по второй половине возник долг. Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ (43,9 процента) — 140,7 миллиарда рублей (из них просроченные долги 115,3 миллиарда), отметили в ведомстве.

Источники газеты предупредили, что накопление долгов перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, мешает хорошо подготовиться к отопительному сезону. В результате бизнесу не хватает средств на модернизацию оборудования. Компаниям приходится проводить текущий, а не капитальный ремонт — именно это потом и приводит к авариям, рассказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Ранее Федеральная служба судебных приставов выяснила, что миллионы россиян оказались злостными неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги — такие долги нашли у восьми миллионов граждан.