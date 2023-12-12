В США заявили о нереалистичных ожиданиях Украины

NYT: на Украине не понимают, насколько нестабильна дальнейшая помощь от США

В Киеве не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование от Вашингтона, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По словам журналистов, многие украинские высокопоставленные лица не понимают, что американская сторона может перестать помогать Украине. «У этих украинских генералов и высокопоставленных гражданских официальных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что будут поставлять США», — пишет издание.

Они просят у Вашингтона миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует, добавили журналисты.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала безответственной политику американских властей, призвав сконцентрироваться на решении внутренних проблем страны и прекратить финансировать Украину.