Госпитализированный Пригожин рассказал о своем состоянии
Пригожин заявил об улучшении своего состояния после госпитализации
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее внепланово госпитализировали из-за гриппа, рассказал о своем самочувствии. Об этом он сообщил в разговоре с RT.
Медиаменеджер признался, что чувствует себя лучше, так как вовремя обратился к врачу, а также призвал поклонников своевременно заниматься своим здоровьем.
«Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил продюсер.
Ранее стало известно о госпитализации Иосифа Пригожина. Как уточнял источник, это внеплановая госпитализация. Позже медиаменеджер рассказал, что у него грипп. «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — поведал он в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак.