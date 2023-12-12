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14:40, 12 декабря 2023Культура

Госпитализированный Пригожин рассказал о своем состоянии

Пригожин заявил об улучшении своего состояния после госпитализации

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее внепланово госпитализировали из-за гриппа, рассказал о своем самочувствии. Об этом он сообщил в разговоре с RT.

Медиаменеджер признался, что чувствует себя лучше, так как вовремя обратился к врачу, а также призвал поклонников своевременно заниматься своим здоровьем.

«Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил продюсер.

Ранее стало известно о госпитализации Иосифа Пригожина. Как уточнял источник, это внеплановая госпитализация. Позже медиаменеджер рассказал, что у него грипп. «Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю», — поведал он в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак.

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      Анастасия Астахова
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