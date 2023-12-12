В Москве решили избавиться от штаб-квартиры созданной вдовой Лужкова компании

В Москве решили продать бывшую штаб-квартиру «Интеко» за 3 миллиарда рублей

В Москве решили избавиться от бывшей штаб-квартиры девелоперской компании «Интеко», которую создала вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Нынешний владелец компании выставил на продажу бизнес-центр на Садово-Спасской улице, пишет РБК.

Шестиэтажное здание площадью почти 9200 квадратных метров находится рядом со станцией метро «Красные ворота». Представитель продавца — девелопера «Smineх-Интеко» — подтвердил планы по продаже. Реализовать бизнес-центр собираются за 3 миллиарда рублей.

Вице-президент по продажам «Sminex-Интеко» Роман Семчишин объяснил продажу тем, у компании уже есть штаб-квартира на Кадашевской набережной — от нее ближе до домов, которые девелопер возводит вокруг Кремля. «Кроме того, за последний год наш штат увеличился в три раза и просто не поместится в здание на "Красных воротах"», — добавил представитель компании.

Эксперты считают, что выставленный на продажу бизнес-центр может заинтересовать банки и производственные компании, которые ищут для себя офис, а также госструктуры или операторов сервисных офисов.

В конце 2022 года банк непрофильных активов «Траст» продал девелоперскую компанию «Интеко» за 38 миллиардов рублей. Новым владельцем стал застройщик элитной недвижимости Sminex, а покупка стала крупнейшей сделкой слияния и поглощения на рынке девелопмента с 2015 года.