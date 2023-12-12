Военный эксперт Кнутов заявил о проблемах ВСУ на левом берегу Днепра

Через левый берег Днепра Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют получить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Кнутов рассказал «Ленте.ру» о происходящем на этом участке специальной военной операции (СВО).

«Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала несколько участков, на которых крайне тяжелая ситуация: купянское направление, артемовское направление, Авдеевка и херсонское направление. Херсонское направление [президент Украины Владимир] Зеленский продолжает рассматривать как стратегически важное. Он считает, что если увеличить плацдарм и перебросить там войска, то появится перспектива движения на Крым, там по прямой чуть ли не 80 километров, а по левому берегу Днепра до Запорожской атомной электростанции, которую он обещал Западу захватить еще год назад», — рассказал специалист.

По словам Кнутова, ситуация на левом берегу Днепра «очень страшная».

«Днем там наша артиллерия и наша авиация разносит украинские позиции, в результате остается где-то человек 20-30 с украинской стороны. Ночью Украина переправляет снова порядка сотни военнослужащих на катерах и других плавсредствах, история повторяется. И так идет уже почти месяц. Назвать это можно только словом "мясорубка"», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее одесское издание «Думская» писало, что руководство Вооруженных сил Украины совершает преступление, отправляя войска через Днепр. Автор материала поясняет, что матросы переправляются через реку, большинство получает ранения еще на подходе к берегу.

«Тех, кто выжил и переправился, утюжат всем, что есть в арсенале России», — написал автор, подчеркивая, что действия украинской армии на этой территории бессмысленны.

До этого сдавшийся в плен снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ Максим Мирончук рассказал, что высаживающиеся на левом берегу Днепра украинские военные уничтожаются целыми взводами.