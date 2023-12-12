«Калашников» выпустил партию АК-74М-М

«Калашников» выпустил партию массогабаритных макетов АК-74М-М

«Калашников» выпустил партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-74М-М, позволяющих выполнять неполную сборку и разборку оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

В партию вошло более семи тысяч изделий. В концерне подчеркнули, что спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его выпуску. Макеты изготавливают параллельно с выполнением гособоронзаказа на боевое стрелковое оружие.

Макет соответствует оригиналу по размерам и массе. ММГ позволяет включать и выключать предохранитель, а также производить взведение и спуск ударно-спускового механизма. Отмечается, что ММГ не является оружием и не требует лицензии на приобретение.

«В связи с внедрением единой модели профориентации в школах России, концерн получает множество запросов на изготовление ММГ для работы с подростками. С помощью макетов ребята знакомятся с конструкцией автомата, учатся им пользоваться и, как следствие, проявляют интерес к оружейным профессиям», — сообщили в концерне.

Ранее «Калашников» поставил партию автоматов Калашникова АК-12 заказчику, закрыв заказ 2023 года. По сравнению с прошлым годом количество поставляемых АК-12 выросло почти вдвое.