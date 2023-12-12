Клава Кока в купальнике упала в снег на фото

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 27-летняя исполнительница надела раздельный купальник, состоящий из черных трусов с высокой посадкой и красного топа на широких бретелях. Помимо этого, звезда надела на голову серую шапку.

На кадре она смеется, упав в снег. «Спокойной ночи», — иронично написала знаменитость.

Известно, что певица проводит отпуск в загородном доме со своим возлюбленным, блогером Александром Повериным.

В ноябре Клава Кока показала фигуру в бикини на фото с избранником. Исполнительница предстала в черном раздельном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке.