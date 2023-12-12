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14:12, 12 декабря 2023Экономика

Крупный российский застройщик решил купить банк

Девелопер «Самолет» подал в ЦБ России ходатайство о приобретении банка

Фото: Unsplash

Крупный российский девелопер «Самолет» ведет переговоры о приобретении банка, сообщил генеральный директор Группы Антон Елистратов в рамках подведения предварительных итогов работы в 2023 году. Соответствующие материалы поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что ходатайство о покупке кредитной организации уже подано в ЦБ. По словам Елистратова, на которого ссылается «Интерфакс», приобрести планируется банк с универсальной лицензией. «Надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях», — сказал он.

Говоря о собственной стратегии, реализации которой поможет появление собственного банка, в Группе «Самолет» отметили, что она состоит в продвижении «от подмосковного застройщика, каким мы были пять лет назад, к игроку номер 1 в недвижимости и к технологической компании, которая продает жизнь по подписке и сценарии жизни».

В октябре «Самолет» завершил сделку по приобретению 100 процентов акций ГК МИЦ — одного из крупнейших застройщиков жилья Московского региона. Покупатель получил принадлежавшие конкуренты 50 компаний, все земельные участки и 11 проектов в стадии проектирования и строительства.

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      Дмитрий Воронин
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