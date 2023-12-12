Лауреат Нобелевский премии по литературе допустил ошибку в слове «литература»

Нобелевский лауреат по литературе Юн Фоссе допустил ошибку в слове «литература»

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2023 год норвежский драматург Юн Фоссе допустил ошибку в слове «литература». Об этом пишет ТАСС.

Писатель сделал описку в норвежском слове litteratur, написав его с одной буквой t. Инцидент произошел во время традиционного подписания стула в ресторане Нобелевского музея в Стокгольме. «Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется "литература" по-норвежски — возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить», — сказал он.

Фоссе был объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе в октябре за «новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое». Отмечается, что работы писателя охватывают разные жанры.

Литературная карьера 64-летнего Фоссе началась в 1983 году с публикации романа «Красное, черное», в 1994-м вышла его первая пьеса под названием «И мы никогда не расстанемся».