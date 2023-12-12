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12:27, 12 декабря 2023Мир

МИД России обвинил Красный Крест в бездействии по преступлениям ВСУ

МИД России: Красный Крест не предпринимает никаких действий по преступлениям ВСУ

Фото: Marco Cordone / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Министерство иностранных дел России обвинило Международный комитет Красного Креста (МККК) в бездействии по отношению к преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что передают Красному Кресту сведения о преступлениях украинских военных, но не получают должного ответа от организации.

«МККК принимает к сведению данные Российской Федерации по преступлениям ВСУ, но не предпринимает никаких субстантивных действий», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что республика предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских военных. По его словам, в настоящее время комиссия ведет подсчет преступлений, совершенных в отношении жителей ЛНР.

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      Юрий Леонов
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