МИД России обвинил Красный Крест в бездействии по преступлениям ВСУ

МИД России: Красный Крест не предпринимает никаких действий по преступлениям ВСУ

Министерство иностранных дел России обвинило Международный комитет Красного Креста (МККК) в бездействии по отношению к преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что передают Красному Кресту сведения о преступлениях украинских военных, но не получают должного ответа от организации.

«МККК принимает к сведению данные Российской Федерации по преступлениям ВСУ, но не предпринимает никаких субстантивных действий», — сообщили в министерстве.

Ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что республика предъявит иск Украине после оценки ущерба от действий украинских военных. По его словам, в настоящее время комиссия ведет подсчет преступлений, совершенных в отношении жителей ЛНР.