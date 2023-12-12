Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

Муфтий Крганов счел оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

Наказание для подростков, которых выдворили из России за то, что они потушили Вечный огонь, является оправданным, считает лава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов. Его слова приводит ТАСС.

«Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте», — сказал муфтий.

По его мнению, те, кто осквернил священный для России символ, должны нести ответственность вне зависимости от того, являются ли они мигрантами или другими «социальными группами людей». Если это сделали дети приезжих, значит они плохо знакомы с ценностями и историей Россией. Такая ситуация является недоработкой семьи, образовательных учреждений и общественных деятелей, считает муфтий.

В декабре в сети появилось видео, как в Петербурге школьники подходят к Вечному огню в парке, один из них несколько раз бросает в мемориал снежки. В результате пламя затухло, а дети убежали.

Суд решил выдворить из России потушивших Вечный огонь детей и их родителей. Выяснилось, что они не встали на миграционный учет. Им также назначили штраф пять тысяч рублей.