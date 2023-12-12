МВФ оценил сроки завершения украинского конфликта

В МВФ допустили затягивание украинского конфликта до конца 2025 года

Согласно негативному сценарию развития украинского конфликта, разработанному Международным валютным фондом (МВФ), боевые действия затянутся до конца 2025 года, что приведет к падению ВВП страны на пять процентов в 2024-м и сохранению показателя неизменным в следующем году. В базовом сценарии конфликт окончится в 2024-м, пишет РБК.

Всего организация разработала для Украины и ее экономики три сценария, включая позитивный. Согласно оценкам в рамках последнего (срок окончания боевых действий в нем не отражен), страну ожидает высокий уровень инвестиций, миграционный приток и рост производительности. При таком сценарии рост ВВП Украины может составить до 10 процентов в 2025 году.

В текущем году МВФ ожидает роста ВВП Украины на 4,5 процента, хотя до этого прогнозировалось его увеличение на 1-3 процента. Фонд признал устойчивость украинский экономики и одобрил очередной транш стране на сумму 900 миллионов долларов, предназначенный для поддержки бюджета в рамках механизма расширенного финансирования.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщила о росте ВВП в третьем квартале текущего года почти на 10 процентов в годовом выражении. До этого в первом квартале показатель снизился на 10 процентов, а во втором, наоборот, увеличился сразу на 19,5 процента.