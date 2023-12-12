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13:52, 12 декабря 2023Мир

На Западе назвали главный политический кошмар Евросоюза

Экс-офицер НАТО Анро: премьер Венгрии Орбан стал главным кошмаром ЕС

Фото: Cristina Sille / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал главным политическим кошмаром Европейского союза (ЕС) в вопросе помощи Украине. Об этом заявил бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро, сообщает РИА Новости.

«Главной проблемой для президента Совета ЕС Шарля Мишеля в конце недели будет, как всегда, его политический кошмар, который не верит в европейские ценности и отказывается осуждать Россию — Виктор Орбан», — сказал экс-офицер Североатлантического альянса.

По его словам, Брюсселю необходимо единогласие для принятия решений по вопросам финансов или внешней политики в отношении Украины, а венгерский политик «четко говорит нет».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал переговоры по украинской заявке в блок. Он подчеркнул, что страны Западных Балкан более готовы к членству в ЕС, чем Украина.

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      Семен Александров
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