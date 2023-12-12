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12:33, 12 декабря 2023Силовые структуры

НАК разработал дополнительные меры для борьбы с терроризмом

НАК: выработаны новые меры для эффективной борьбы с терроризмом в условиях СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Национальный антитеррористический комитет (НАК) разработал новые меры для эффективной борьбы с терроризмом в условиях специальной военной операции (СВО) и предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

При этом не уточняется, о каких именно мерах идет речь. В комитете также рассказали, что им удалось наладить взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов. Это помогло лучше защищать информационное пространство от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей. Из интернета удалили более 15 с половиной тысяч материалов террористического содержания.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года правоохранители предотвратили в России 228 террористических преступлений.

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      Варвара Митина
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