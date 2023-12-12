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04:57, 12 декабря 2023Из жизни

Подросток снял на видео обнаженную жену брата и получил одобрение родителей

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Индии 14-летний подросток тайно снял на видео обнаженную невестку и получил одобрение родителей. Об этом сообщает News9Live.

Подросток записал на видео жену брата, когда та принимала ванну в их доме в городе Ахмедабад, штат Гуджарат. Он попросился в ванную комнату и вскоре вышел оттуда. Спустя некоторое время женщина заметила оставленный им телефон и решила, что он его забыл. Однако когда она взяла устройство в руки, то обнаружила, что оно снимало ее во время купания.

Женщина сразу сообщила о произошедшем мужу. Мужчина отругал брата и сказал ему больше никогда не совершать подобных поступков. Однако родители мужа не поддержали женщину. Свекор встал на защиту подростка, заявив, что в таком возрасте интерес к эротическим роликам — это нормально.

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Женщина решила уехать из дома мужа, опасаясь за свою безопасность. Во время поиска нового жилья свекровь неоднократно оскорбляла ее, утверждая, что подросток ни в чем не виноват. Вскоре и муж женщины встал на защиту брата и напал на нее. В результате она ушла от мужа и подала заявление в полицию, выдвинув против его семьи обвинения в вуайеризме, домашнем насилии, причинении вреда и пособничестве преступлениям.

Ранее сообщалось, что житель Шри-Ланки поплатился жизнью за то, что попытался сфотографировать свою дочь в голом виде. С 37-летним мужчиной расправилась его жена.

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