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17:06, 12 декабря 2023Путешествия

Названа дата первого автобусного рейса из России в Финляндию

Первый автобусный рейс из РФ в Финляндию после открытия КПП состоится 13 декабря

Фото: Ash Gerlach / Unsplash

Первый автобусный рейс из России в Финляндию после открытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) состоится 13 декабря. Такую дату назвали представители Lux Express Group, которая является одной из компаний-перевозчиков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что автобусы отправятся из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 23:30 по московскому времени, а из Хельсинки в Санкт-Петербург в тот же день в 21:30 по финскому местному.

Ранее кабмин Финляндии заявил об открытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. По словам главы финского МИД Элины Валтонен, работу возобновят пункты Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Решение об их открытии будет действительно до 14 января.

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      Зарина Дзагоева
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