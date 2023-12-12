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23:05, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Названа главная причина печали Байдена

Axios: больше всего Байдена огорчают выдвинутые его сыну Хантеру обвинения

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Президента США Джо Байдена сильнее всего расстраивают и злят нападки на его сына Хантера. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в окружении главы государства.

По данным портала, американский лидер считает, что его участие в выборах в 2020 году спровоцировало критику и обвинения в адрес сына. Отмечается, что Байден остро реагирует на неприятные новости, связанные с Хантером, поэтому лишь некоторым помощникам президента позволено поднимать эту тему.

Ранее сообщалось, что Минюст США готовит новое уголовное дело против Хантера Байдена. Позднее стало известно, что ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов.

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      Марина Совина
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