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08:46, 12 декабря 2023Среда обитания

В подмосковных электричках пропал интернет

«Ведомости»: ЦППК отключила WiFi в подмосковных пригородных поездах

Фото: Илья Питалев / Reuters

В подмосковных пригородных электричках пропала возможность подключиться к интернету через общественную сеть WiFi. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала эту опцию из своих поездов, пишут «Ведомости».

Пассажиры заметили исчезновение услуги в начале октября — ее перестали предоставлять в поездах Ярославского, Казанского и Горьковского направлений. В вагонах убрали стикеры, которые информировали о возможности подключиться к публичной WiFi-сети.

Представитель ЦППК подтвердил газете, что сервис не предоставляется в поездах компании. Однако заверил, что это временно — демонтируются только стикеры, а все необходимое оборудование остается в составах. Работа WiFi возобновится после смены оператора, однако причину для такого решения и сроки проведения изменений источник не уточнил.

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Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что подключение к общественным сетям WiFi теряет популярность последние годы. Это связывают с повышением качества услуг операторов сотовой связи, которые обеспечивают практически бесстыковое покрытие в крупных городах и предоставляют тарифные планы с объемными пакетами интернет-трафика. Аудиторию пользователей общественного WiFi специалисты оценивают менее чем в 10 процентов от общего пассажиропотока.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил о планах запустить электрички до Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля, Смоленска, Ржева, Калязина, Костромы, Иваново и Новомосковска. Это должно сократить интервалы движения поездов от двух до шести раз и существенно снизить ожидание транспорта в регионах.

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      Нина Ташевская
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