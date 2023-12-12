В подмосковных электричках пропал интернет

«Ведомости»: ЦППК отключила WiFi в подмосковных пригородных поездах

В подмосковных пригородных электричках пропала возможность подключиться к интернету через общественную сеть WiFi. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала эту опцию из своих поездов, пишут «Ведомости».

Пассажиры заметили исчезновение услуги в начале октября — ее перестали предоставлять в поездах Ярославского, Казанского и Горьковского направлений. В вагонах убрали стикеры, которые информировали о возможности подключиться к публичной WiFi-сети.

Представитель ЦППК подтвердил газете, что сервис не предоставляется в поездах компании. Однако заверил, что это временно — демонтируются только стикеры, а все необходимое оборудование остается в составах. Работа WiFi возобновится после смены оператора, однако причину для такого решения и сроки проведения изменений источник не уточнил.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что подключение к общественным сетям WiFi теряет популярность последние годы. Это связывают с повышением качества услуг операторов сотовой связи, которые обеспечивают практически бесстыковое покрытие в крупных городах и предоставляют тарифные планы с объемными пакетами интернет-трафика. Аудиторию пользователей общественного WiFi специалисты оценивают менее чем в 10 процентов от общего пассажиропотока.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил о планах запустить электрички до Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля, Смоленска, Ржева, Калязина, Костромы, Иваново и Новомосковска. Это должно сократить интервалы движения поездов от двух до шести раз и существенно снизить ожидание транспорта в регионах.