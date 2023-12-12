Одна деталь на новом видео Виктории Бони в бикини насторожила фанатов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня поделилась новым роликом и насторожила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя инфлюэнсерша предстала загорающей на шезлонге. На ней надеты красное бикини и черная бейсболка. Поклонники заметили на видео одну неестественную деталь, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Имплант-то видно, а говорит, что ее», «Мне одной показалось, что на попе имплант округлой формы прорисовался?», «Очень невыгодный ракурс! Имплант прям из попы торчит», «Про целлюлит уже писали?», «Одна сторона, конечно, лучше другой», — высказывались они.

Ранее Боня пожаловалась на фигуру в купальнике. Знаменитость рассказала, что три месяца не занималась спортом после пластической операции.