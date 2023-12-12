Осмотр места падения детей в яму с кипятком в российском регионе попал на видео

СКР показал осмотр места падения детей в яму с кипятком в Ивановской области

Осмотр места падения детей в яму с кипятком в Ивановской области попал на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах следователи работают на месте трагедии. Они составляют протокол осмотра и производят измерения.

Ранее стало известно, что возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По данным следствия, утром 12 декабря возле школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро учеников провалились в яму, образовавшуюся в результате аварии трубопровода. Дети получили термические ожоги ног. На место происшествия работают следователи и криминалисты.

В ходе расследования будет проверена работа сотрудников ресурсоснабжающей организации.

