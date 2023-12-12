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12:30, 12 декабря 2023Мир

В России высказались об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

Сенатор Карасин: Зеленский отправился в США с просительной миссией

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с «просительной» миссией. Он попросит усилить поставки вооружений, увеличить финансирование, но надежд на успех не так много. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Можно смело предсказать, что во время встречи Зеленского и [президента США Джо] Байдена речь пойдет о кризисной ситуации на Украине. Наверняка будут повторяться мольбы об усилении финансирования, поставок вооружений. У главы Украины просительная миссия, потому что страна находится в тяжелом политическом, военном, экономическом положении, поэтому приходится ездить и просить. Но надежд на то, что эти мольбы будут восприняты серьезно, немного», — считает Карасин.

Он добавил, что, даже несмотря на тяжелое положение Украины, переговоры о мире в ближайшей перспективе кажутся маловероятными ввиду соответствующего запрета Зеленского.

«Он сам издал указ, который запрещает любые переговоры с Россией. Этот указ не отменен. Значение и цена его понятны, но бумажка есть. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока реальных планов переговоров у Зеленского нет», — заключил политик.

Владимир Зеленский прибыл в США, где у него состоялось первое публичное выступление в рамках визита в военной академии в Вашингтоне. Политик раскритиковал Конгресс за промедление с предоставлением финансирования Украине и вновь попросил оружие.

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