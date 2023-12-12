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10:45, 12 декабря 2023Ценности

Папарацци заметили 53-летнюю популярную актрису в купальнике

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Папарацци заметили популярную американскую актрису, певицу и модель Куин Латифу в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

53-летняя знаменитость была запечатлена на пляже в купальнике с глубоким декольте и белых шортах, которые были оформлены черными полосами. В качестве аксессуаров актриса выбрала длинную золотую цепь с кулоном, объемные круглые серьги и часы.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что на лице звезды киноленты «Вызов» отсутствует макияж, а ее волосы собраны в пучок.

Ранее британская актриса Элизабет Херли показала фигуру в пляжной одежде собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. 58-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике коричневого оттенка с глубоким декольте и завязками на шее.

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      Мария Винар
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