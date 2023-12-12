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15:04, 12 декабря 2023Путешествия

Пассажиров аварийно приземлившегося самолета разместили в военных казармах

Fox 2 Detroit: пассажиров рейса Delta Air Lines разместили в военных казармах

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Пассажиров рейса американской авиакомпании Delta Air Lines из Амстердама в Детройт после аварийной посадки в Канаде разместили в военных казармах. Об этом пишет Fox 2 Detroit.

Отмечается, что самолету пришлось сменить курс и приземлиться в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за механической неисправности на борту. По данным издания, путешественников поселили в необычные помещения.

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«Они отправили нас в какие-то военные казармы, — рассказал пассажир рейса Тони Санторо (Tony Santoro). — Честно говоря, условия там были, как в отеле. Это было не так уж и плохо».

Представители перевозчика сообщили, что вылет из Канады пришлось также отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что летевший над Россией самолет Uzbekistan Airways экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за дебошира на борту. Вынужденная посадка длилась около двух часов.

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      Марина Черняк
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