Пассажиров аварийно приземлившегося самолета разместили в военных казармах

Fox 2 Detroit: пассажиров рейса Delta Air Lines разместили в военных казармах

Пассажиров рейса американской авиакомпании Delta Air Lines из Амстердама в Детройт после аварийной посадки в Канаде разместили в военных казармах. Об этом пишет Fox 2 Detroit.

Отмечается, что самолету пришлось сменить курс и приземлиться в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за механической неисправности на борту. По данным издания, путешественников поселили в необычные помещения.

«Они отправили нас в какие-то военные казармы, — рассказал пассажир рейса Тони Санторо (Tony Santoro). — Честно говоря, условия там были, как в отеле. Это было не так уж и плохо».

Представители перевозчика сообщили, что вылет из Канады пришлось также отложить из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что летевший над Россией самолет Uzbekistan Airways экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за дебошира на борту. Вынужденная посадка длилась около двух часов.

