Россияне назвали лучшие бренды игровых ноутбуков

XYZ School: геймеры из России назвали ноутбуки ASUS ROG лучшими игровыми ПК

Российские геймеры выбрали лучшие бренды, выпускающие игровые ноутбуки. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School (входит в холдинг Ultimate Education), с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

По словам специалистов, безоговорочным лидером оказалась серия ASUS ROG. Линейка «ассоциируется с киберспортивными мероприятиями», компания ASUS выпускает устройства в сотрудничестве с известными играми.

На второй позиции разместили тайваньский бренд MSI, под которым также выходят компоненты для создания виртуальной реальности (VR). В топ-3 попала Lenovo Legion. Бренд оценили за интеграцию инновационных технологий охлаждения в фирменные ПК.

В десятку также попали Acer Predator, Alienware, HP Omen, Razer, AORUS от Gigabyte, Dell G Series, Aftershock.

В конце августа специалисты онлайн-школы XYZ School провели среди геймеров опрос, согласно которому Genshin Impact была названа лучшей бесплатной игрой. В топ также вошли Dota 2, League of Legends, CS:GO и War Thunder.