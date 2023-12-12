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11:53, 12 декабря 2023Россия

Петербуржцы нашли 13-летнего сына без сознания в запертой изнутри квартире

В Петербурге родители нашли сына-семиклассника без сознания в запертой квартире

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге родители нашли 13-летнего сына без сознания в запертой изнутри квартире в Приморском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, семиклассник расстроился после неудачи на музыкальном выступлении и не смог справиться с переживаниями. К мероприятию ребенок долго готовился. Родителям и медикам не удалось спасти мальчика.

До инцидента семья не состояла на учете и считалась обеспеченной и благополучной. Мать 13-летнего школьника трудится педагогом в коррекционном центре, его отец — инженер.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летняя первокурсница вышла из ванной в квартире на Тихоокеанской улице и упала без сознания на глазах у матери.

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      Анна Щербакова
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