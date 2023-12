Соперника съевшего пенисы политика накормили другими половыми органами

Британской телезвезде Сэму Томпсону пришлось есть половые органы животных. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Томпсон участвует в реалити-шоу I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! («Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!»), участникам которого приходится выполнять унизительные или неприятные испытания. Один из его соперников — политик Найджел Фарадж, ради победы в шоу съевший пиццу с начинкой из четырех пенисов.

Для того, чтобы выйти в финал, Томпсон за один присест проглотил крупную личинку, верблюжий палец, рыбий глаз и скорпиона, но едва не сдался, когда дело дошло до блюда из влагалища свиньи. «Не думаю, что я могу его съесть», — сказал он, но в итоге все-таки съел.

Последним испытанием стал пенис верблюда. Пробовать его Томпсону тоже не хотелось. «Не смотри на него, просто ешь», — со знанием дела подбадривал его Фарадж. В конце концов тот смирился и последовал совету.

