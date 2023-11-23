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18:41, 23 ноября 2023Из жизни

Вдохновитель Brexit съел четыре пениса со словами «до чего докатился»

Британский политик Найджел Фарадж съел пиццу с начинкой из пенисов

Британского политика Найджела Фараджа, считающегося вдохновителем Brexit, заставили съесть пиццу с начинкой из четырех пенисов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Необычное кушанье преподнесли Фараджу во время реалити-шоу I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! («Я знаменитость… Вытащите меня отсюда!»). Его участники должны выполнять унизительные или неприятные испытания, чтобы помочь своей команде. Когда очередь дошла до Фараджа и его напарницы, тиктокерши Неллы Роуз, им пришлось пробовать самые отвратительные блюда из разных стран.

Роуз предложили съесть сюрстремминг — шведскую квашеную сельдь с тошнотворным запахом, неприятной текстурой и сильным послевкусием. Тиктокерша сразу же отказалась со словами «она пахнет смертью». В отличие от нее Фарадж безропотно сжевал верблюжье вымя, потом — коровье, а затем перешел к ферментированному плоду нони, более известному под названием «рвотный фрукт». «Боже мой, — комментировал он, глотая нони. — До чего докатился».

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Вопросы у политика вызвала только пицца, украшенная цельными половыми органами барана, быка, свиньи и крокодила. Он откусил кусочек и пожаловался, что пенисы плохо прожарены. «Сами, что ли, готовили?» — интересовался Фарадж у ведущих, но те в ответ лишь издевались. В итоге ему пришлось съесть все четыре пениса. Команда получила девять звезд из десяти.

Ранее сообщалось, что жильцы одного из домов в Стокгольме приняли запах квашеной сельди сюрстремминг за утечку газа и вызвали пожарную службу.

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      Олег Парамонов
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