Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:56, 9 мая 2024Силовые структуры

Россиянку оштрафовали за видео с Гитлером

Жительницу Сухиничей оштрафовали за публикацию видео с Гитлером в соцсетях

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Жительницу Сухиничей Калужской области оштрафовали за публикацию видео с канцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Сухиничского районного суда.

Отмечается, что 36-летняя россиянка опубликовала видео выступления политика. В ролике присутствовали нацистское приветствие и свастика. Правоохранители обратили внимание на ролик и нашли в нем признаки русофобии и другую запрещенную информацию.

В отношении женщины составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики», она признала вину. Суд оштрафовал россиянку. Сумма не приводится.

28 апреля солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Суровикина сняли на видео в самолете на фоне слухов о возвращении в Россию. Что об этом рассказали в его окружении?

      Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana

      Москва отказалась приглашать на парад Победы послов недружественных стран

      Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      Богатые россияне начали возвращать активы на родину

      В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

      Анчелотти обновил собственный рекорд в Лиге чемпионов

      В Конгрессе заявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона

      Россиянку оштрафовали за видео с Гитлером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше