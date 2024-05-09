Россиянку оштрафовали за видео с Гитлером

Жительницу Сухиничей оштрафовали за публикацию видео с Гитлером в соцсетях

Жительницу Сухиничей Калужской области оштрафовали за публикацию видео с канцлером Третьего Рейха Адольфом Гитлером в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Сухиничского районного суда.

Отмечается, что 36-летняя россиянка опубликовала видео выступления политика. В ролике присутствовали нацистское приветствие и свастика. Правоохранители обратили внимание на ролик и нашли в нем признаки русофобии и другую запрещенную информацию.

В отношении женщины составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики», она признала вину. Суд оштрафовал россиянку. Сумма не приводится.

28 апреля солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

Ранее появились кадры рейда. На них видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. Солисту и музыкантам группы потребовались лекарства после полицейского рейда и задержания.

