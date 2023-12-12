Почти полсотни рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили как минимум 45 рейсов

В трех аэропортах Москвы во вторник, 12 декабря, отменили и задержали как минимум 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево 8 самолетов вылетели с опозданием, еще одно отправление не состоялось. Во Внуково отложили 10 рейсов, а 2 — отменили. Больше всего сбоев наблюдается в Домодедово: там задержали 19, а отменили 5 рейсов.

Информации об изменении времени вылета воздушных судов из аэропорта Жуковский нет. О причинах сбоев почти полусотни рейсов не сообщается.

Ранее синоптики предрекли жителям столицы сугробы рекордной величины. Уточнялось, что ежедневные продолжительные снегопады ожидаются на протяжении всей недели с 11 до 17 декабря. Температура воздуха при этом днем будет держаться в пределах 4-9 градусов ниже нуля, а ночью опускаться до 10 градусов.