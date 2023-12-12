Немецкие компании попросили власти компенсировать инвестиции в Россию

Siemens и Volkswagen попросили власти ФРГ компенсировать потери в России

Производитель железнодорожной техники Siemens Mobility и Volkswagen Bank обратились к властям за компенсацией финансовых потерь в России. Об этом сообщает агентство FAZ.

Бизнес попросил возместить убытки, так как ранее воспользовался инструментом инвестиционных гарантий со стороны федерального правительства. Сейчас в дочерней структуре Siemens взаимодействуют с правительством и аудиторской PwC, которой поручена реализация инвестиционных гарантий.

Ранее компенсировать инвестиции в Россию попросила энергетическая компания Wintershall Dea («дочка» BASF). Как отметили в Минфине ФРГ, переговоры по «возможным сценариям нанесенного ущерба» ведутся давно. На середину ноября власти крупнейшей экономики Европы получили запросы от 8 компаний, которые решили воспользоваться инвестиционными гарантиями из-за проектов в России на сумму в 2,8 миллиарда евро.

Siemens объявила об уходе из России в мае 2022 года. Компания продала финансовый и лизинговый бизнес в РФ, объяснив решение спецоперацией на Украине. В августе о прекращении работы в стране объявила и Siemens Energy, выделенная в самостоятельную компанию в 2020 году. По итогам финансового 2022 года компания объявила о потере около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией.