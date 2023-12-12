Предсказано будущее цен на «вторичку» в Москве

Риелтор Никитина: в первом квартале 2024-го цены на «вторичку» в Москве снизятся

В первом квартале 2024 года цены на готовые квартиры в Москве снизятся. Такое будущее вторичному рынку недвижимости столицы предсказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член общественной организации «Деловая Россия» Екатерина Никитина в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, готовые квартиры в Москве в начале года подешевеют не более чем на пять-шесть процентов. При этом Никитина отметила, что снижение цен будет наблюдаться не среди ликвидных лотов, а, наоборот, сложных в реализации объектов. К таковым она отнесла квартиры со сложными перепланировками, купленные в еще непогашенную ипотеку, с использованием маткапитала, а также те, которые принадлежат собственникам с долгами. За счет этих факторов клиенты не торопятся их приобретать. «Также дешеветь будут квартиры в морально устаревших домах — трех-, пятиэтажках с деревянными перекрытиями. Такие объекты все меньше и меньше пользуются спросом у покупателей. Квартиры в хороших домах в хороших локациях вряд ли начнут дешеветь в первые три-четыре месяца года», — пояснила специалист.

Никитина подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации — переход к росту или дальнейшая стагнация — будет зависеть от уровня ключевой ставки и принятых решений по программам с господдержкой. «Пока ситуация такова, что, с одной стороны, ничего не предвещает повышения цен на вторичную недвижимость в 2024 году. С другой, факторов для сильного падения также нет. Соответственно, рынок после небольшой стагнации может прийти в состояние равновесия, когда люди, нуждающиеся в решении жилищного вопроса, будут приобретать квартиры по текущим ценам и текущим ипотечным ставкам», — заключила риелтор.

Ранее в этот же день стало известно, что россияне отвернулись от «вторички».