Представитель Захаряна рассказал о сложностях футболиста в «Реале Сосьедад»

Представитель Захаряна Голубин рассказал, что у игрока были сложности в Испании

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» и сборной России Арсена Захаряна, рассказал об адаптации игрока в испанском клубе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам представителя игрока, хавбек испытывал некоторые сложности, но теперь чувствует себя уверенно. «Захарян попал совершенно в другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел», — отметил Голубин.

9 декабря Захарян отметился первым результативным действием в «Реале Сосьедад». Это произошло в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (3:0). На 41-й минуте встречи Захарян сделал результативную передачу на Мартина Субименди.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029.