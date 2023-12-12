Производитель «Ласки» и Persil оценил потери от продажи российского бизнеса

RTVI: Henkel оценил убытки от продажи российского бизнеса в 214 миллионов евро

Руководство немецкой химико-промышленной компании Henkel, выпускающей в том числе стиральные порошки Persil и «Ласка», оценило убытки от продажи российского бизнеса в 214 миллионов евро. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI со ссылкой на результаты отчета концерна за первое полугодие 2023 года.

Речь идет об убытках от продажи акций, которые перешли дочерней компании LAB Industries (ранее называлась ООО «Хенкель Рус» и отвечала за деятельность подразделений компании на российском рынке — прим. «Ленты.ру»). О завершении сделки стало известно в мае 2023 года после публикации очередного отчета Henkel. Сумму соглашения тогда оценили в 54 миллиарда рублей, или около 600 миллионов евро по актуальному курсу валют на тот период времени.

Немецкий концерн обособил российский бизнес еще в начале года и начал работать на местном рынке в качестве самостоятельной компании Lab Industries. После завершения сделки по продаже бизнеса Henkel прекратил свою деятельность на российском рынке. В апреле 2023 года в магазинах стали появляться первые товары с названиями на русском языке, несмотря на то, что сделка по продаже российского подразделения к тому времени еще не была завершена.

В начале сентября Telegram-канал Shot Проверка сообщил о появлении на полках супермаркетов шампуней «Шаума» и «Сьесс», гелей для душа «Фа», стиральных порошков «Персил», кондиционеров для белья «Вернель» и средств для мытья посуды «Сомат».