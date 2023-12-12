Раскрыт простой способ носить облегающую одежду без бюстгальтера

Блогерша Тиана Ли раскрыла простой способ носить облегающую одежду без бюстгальтера. Соответствующая информация появилась в ее TIkTok, который насчитывает 1,9 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом prettywithlee предстала в обтягивающем топе без бретелей. При этом область ее декольте была обнаженной. «Я потеряла накладки для сосков, но сработал и другой метод», — заявила она в видео.

Так, юзерша воспользовалась гигиенической прокладкой и отрезала ее края с двух сторон. Затем полученные части она прикрепила к груди и вновь надела топ. «Поверьте мне, они будут держаться весь день», — заключила Ли.

Пользователи сети оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Это очень умно», «О боже, спасибо вам огромное, это намного лучше, чем накладки», «Я рада, что увидела этот пост», — написали они.

Ранее в декабре девушка раскрыла способ носить нижнее белье вместо повседневной одежды. На размещенных кадрах юзерша примерила прозрачный кружевной бюстгальтер, прикрыв часть груди специальным скотчем.