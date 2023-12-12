Стало известно о попадании ракеты в химический танкер в Красном море

WZ: норвежский химический танкер загорелся в Красном море после попадания ракеты

Пожар вспыхнул на химическом танкере в Красном море после попадания ракеты, передает портал War Zone (WZ) со ссылкой на неназванные американские источники.

По данным портала, коммерческое судно Strinda двигалось под норвежским флагом. «Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару», — подчеркнули источники.

Агентство Reuters уточнило, что в результате никто не пострадал. Танкер подвергся атаке приблизительно в 111 километрах к северу от пролива Баб-эль-Мандеб. Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) находился поблизости и оказал помощь экипажу.

В январе стало известно о взрыве нефтяного танкера Smooth Sea в Таиланде. В результате восемь рабочих пропали без вести.