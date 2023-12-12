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20:26, 12 декабря 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о минусах популярного у желающих похудеть продукта

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что содержащийся в обезжиренном твороге кальций плохо усваивается организмом, но этот популярный у желающих похудеть продукт можно сделать полезнее с помощью различных добавок. О способе правильно его есть врач рассказала «Вечерней Москве».

По словам Соломатиной, кальций, содержащийся в обезжиренном твороге, хуже усваивается, поэтому в него можно добавить сметану, это сделает продукт полезнее. Кроме того, продолжила диетолог, творог лучше есть с зеленью, кусочками фруктов или ягодами, а разбавлять кефиром или йогуртом.

При покупке однородного творога Соломатина посоветовала внимательно изучать его состав: в нем должны быть указаны молоко, закваска на основе молочнокислых микроорганизмов и желательно пробиотическая закваска.

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      Александра Лисица
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